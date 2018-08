GIUSEPPE PELAGATTI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio la moglie Rina, i figli Emilio con Emilia, Ettore con Elena e Patrizia, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 1 agosto alle ore 14.30 partendo dall'Hospital Piccole Figlie per la chiesa di San Leonardo, indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico dell'Hospice Piccole Figlie e un grazie al medico curante dott. Leonardo Bandini.Non fiori ma offerte all'Hospice Piccole Figlie.1 agosto 2018Ï Silvana CanepariÏ Franca e Bianca OrlandiniGenesio, Mariangela, Massimo e Francesco, con le rispettive famiglie, partecipano all'immenso dolore di tutti i familiari per la scomparsa del carissimo1 agosto 2018La ditta Mari partecipa al lutto dei familiari per la perdita del caro1 agosto 2018I condomini del condominio di Via Trento 10 si uniscono all'immenso dolore della famiglia Pelagatti per la scomparsa del caro1 agosto 2018