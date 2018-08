GIORDANO GANDOLFI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 67Addolorati lo annunciano la moglie Lorenza, i figli Alessandro con Nancy, Sara con Gianluca, gli adorati nipoti Zoe, Edoardo e Cloe, il fratello Giuseppe, le cognate Gabriella e Mirella, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 2 agosto partendo alle ore 8.30 dall'Ospedale di Guastalla per la chiesa di Sorbolo Levante ove verrà celebrata alle ore 9.00 la S. Messa indi si proseguirà per il Tempio della Cremazione di Parma.Il S. Rosario verrà recitato mercoledì 1 agosto alle ore 21.00 in chiesa a Sorbolo Levante.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.1-8-2018Ï Fam. Ernesto Dall'AstaÏ Gabriele e Lorena BigliardiÏ Roberto, Nicola Morpanini e famiglieI nipoti Paola con Giorgio, Paolo con Fiorenza sono vicini alla famiglia per la perdita dello1 agosto 2018Il Consiglio Direttivo ed i donatori dell'Avis di Sorbolo esprimono sentimenti di solidale partecipazione al grave lutto dei famigliari tutti per la dolorosa scomparsa del socio emeritoCroce d'Oro della Sezione.1 agosto 2018Generoso. Leale. Schietto. Tenace.amico di una vita, in un attimo hai trafitto il nostro cuore lasciandoci nello sconforto.Insieme abbiamo condiviso momenti e chiacchierate indimenticabili che costudiremo gelosamente.Ci stringiamo a Lorenza, Sara e Alessandro.Con affetto Bruna e Luciano.1 agosto 2018Ciaoe adesso noi con chi scherzeremo?Ci mancherai.Elisa, Monica e famiglie.1 agosto 2018Luciana, Claudio e Marta Chittolini sono vicini con immenso dolore a Lorenza, Alessandro e Sara per la perdita del caro1 agosto 2018