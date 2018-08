VALTER CONSIGLI

Ci ha lasciatoPapà, la nostra roccia.Il tuo amore forte e silenzioso e i valori che ci hai trasmesso ci hanno protetto e guidato per tutta la vita.La roccia si è sbriciolata, ma la sua polvere resterà nei nostri cuori per sempre.Raggiungi in cielo lo zio Gianni e manda tanta forza alla mamma, tua inseparabile compagna.I tuoi ragazzi.I funerali si svolgeranno giovedì 2 agosto alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Leonardo.Si ringrazia tutto il personale della Lunga Assistenza dell'Ospedale Santa Maria di Borgotaro.1 agosto 2018Ciao nonnettobuono, saggio e generoso.Un bacio ed un abbraccio forte forte dai tuoi adorati nipoti: Mirco, Sara, Luca, Nicole, Leo e Giò.1 agosto 2018Partecipiamo al dolore della famiglia per la perdita del caro amicoAdriano, Marisa, Marco, Angela e Arianna.1 agosto 2018Luisa, Giovanni si stringono a Stefania e familiari tutti per la perdita del caro1 agosto 2018Dipendenti della ditta Elcos partecipano commossi al dolore dei famigliari per la perdita del signor1 agosto 2018Gian Paolo Lombardo con la mamma Lina e famiglia, Renzo Margini e famiglia, Remo Bonati e famiglia, Nicola Viviano e famiglia, Andrea Stecconi e famiglia, Nicola Guercetti e famiglia, sono vicini a Franca, Daniela, Stefania e Marco per la dolorosa perdita del caro1 agosto 2018