GINEVRA FERRARI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 86Lo annunciano con dolore i figli Daniele con Simona, Maria Grazia con Giovanni, gli adorati nipoti Emanuele e Andrea, parenti tutti.I funerali avranno luogo domani venerdì 3 agosto alle ore 9 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma, per la chiesa parrocchiale di San Lazzaro, indi per «Il Tempio» di Valera.Questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.2 agosto 2018Ï Daniela, Gianluca, Laura e RiccardoMassimo, Roberta, Alberto e Renata sono vicini con affetto a Daniele e Maria Grazia per la scomparsa della mamma2 agosto 2018La famiglia Bertozzi Maurizio e Marzia è vicina a Daniele, Grazia e familiari per la scomparsa della cara mamma2 agosto 2018I colleghi di Iren Mercato sono vicini a Mariagrazia in questo triste momento per la scomparsa della cara2 agosto 2018Le compagne ed i compagni della Camera del Lavoro e della Sercoop di Parma sono vicini a Daniele e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore per la perdita della cara mamma2 agosto 2018Ci stringiamo con affetto a Mariagrazia, Daniele e famiglia nel ricordo della caraFabrizio, Cecilia, Sara, Valter, Soave, Renato, Pina.2 agosto 2018