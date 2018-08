SERGIO BERTOZZI

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 75Ne danno il triste annuncio la moglie Camelia, i figli Lorenzo e Fabrizio, i fratelli con le rispettive famiglie e i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 3 agosto alle ore 9.00 partendo dall'abitazione in Strada Molino Nuovo, 62 -Fontanellato per la chiesa di Fontevivo, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Fontevivo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.2 agosto 2018Ï Lino e CarlaÏ Giuseppe, Oreste, Rino, Aldo RodolfiÏ Fam. Luigi Ferrarini, Gigliola e Gianfranca BoniniÏ Mezzadri Giancarlo e famigliaCi stringiamo al grave lutto che ha colpito Camelia, Lorenzo, Fabrizio per la scomparsa diIl fratello Giorgio con Mina, Luca e Federica.2 agosto 2018Carosei stato una persona speciale. Grazie di tutto.Sabrina.2 agosto 2018