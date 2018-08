LUISA VILLANI

Ha raggiunto il tanto amato Mauriziodi anni 70Con il cuore affranto dal dolore lo annunciano il figlio Stefano con Ieva, la sorella Mirella con Bruno, la cognata Gabriella con Giancarlo, i nipoti Lorella, Roberto, Elisa, Giovanna, Luigi e Paola con le rispettive famiglie e parenti tutti.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la Parrocchia della Trasfigurazione.I funerali avranno luogo venerdì 3 agosto alle ore 10.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la medesima Parrocchia, indi si proseguirà per il Tempio della cremazione di Valera.Un sentito ringraziamento va alla Dott.ssa Fiorino e a tutto il personale del Reparto Medicina Interna e Reumatologia dell'Ospedale Maggiore.2 agosto 2018Ï Eva Anzola e figliÏ Villani Franco e MarisaÏ Famiglie Bocchi, Nicoli, DonatiLa cognata Gabriella con Giancarlo, Paola e Salvatore partecipano con dolore al lutto di Stefano e famiglia per la grave perdita della cara2 agosto 2018I nipoti Giovanna, Luigi e Alice ricorderanno con tanto affetto la cara2 agosto 2018«Nessuno muore sulla Terra finchè vive nel cuore di chi resta».Ciaorimarrai sempre nei nostri cuori, ti vogliamo bene.Sei stata un esempio per tutti noi di insegnamento ed amore.Stefano con Lorella, Simone con Giorgia, Mattia, Maria Elena con Mattia.2 agosto 2018sarai sempre nei nostri cuori.Bevini Ezio, Gabriella, Lina, Carlotta, Enrica e Simona.2 agosto 2018Renato e Germana Azzali sono vicini a Stefano e porgono sentite condoglianze per la scomparsa della cara2-8-2018Paolo, Paola, Cristiano e Filippo Pastarini sono vicini a Stefano per la perdita della cara mamma2-8-2018Ciaoamica cara, riposa in pace vicino al tuo Maurizio.Un abbraccio a Stefano.Marisa e Luciano con Stefano, Michele e rispettive famiglie.2 agosto 2018