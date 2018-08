MARA GANDOLFI

Ci ha lasciatoLo annunciano il marito Corrado, il fratello Fabio, la cognata Morena, la nipote Jessica con Nicola.I funerali avranno luogo oggi sabato 4 agosto alle ore 10.45 presso la chiesa di Coenzo indi si proseguirà per il tempio della cremazione di Valera.Si ringrazia il Reparto di Clinica Chirurgica e Trapianti D'Organo nella persona del Prof. R. Dalla Valle ed i suoi collaboratori dell' Ospedale Maggiore di Parma, il reparto di Urologia chirurgica dell'Ospedale Maggiore di Parma, il Day Hospital di Oncologia dell'Ospedale Maggiore di Parma, le infermiere dell'Assistenza domiciliare integrata.Un ringraziamento particolare al medico curante Dott. R. Mingolla.Non fiori ma offerte all'Istituto Tumori di Milano.Un ringraziamento a tutti coloro che parteciperanno.4-8-2018Ï Lalla e GiorgioÏ Renata, Luigi, Massimo, Barbara e famiglie GiubertiÏ Udilia e GiorgioÏ Giuliana e MoniaÏ Liliana e ErnestoÏ Giancarlo e EnzaÏ Claudio, Graziano, Marisa Sani e famiglieGli zii Alba ed Edgardo con Antonio e Paola, Stefano e Laura, Erika, Manuel e Nicol, commossi sono vicini a Corrado, Luciana eFabio per la dolorosa perdita della cara4 agosto 2018Caraporteremo sempre nel cuore il tuo sorriso e la tua voglia di vivere.Zii Massimino, Iones con Bruno, Carla, Renzo, Pamela con Andrea, Davide e Lidia.4 agosto 2018Zia Silvana, Federica, Alessandra e famiglie sono vicini a Corrado, Luciana, Fabio e famigliari tutti per la perdita della cara4 agosto 2018Ciaoamica da sempre.Daniele.4 agosto 2018I dipendenti della ditta Artoni Autodemolizioni srl sono vicini a Corrado, Luciana, Fabio e rispettive famiglie per la perdita della cara4-8-2018