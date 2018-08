ORESTE CANEPARI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio la moglie Tina, i figli Liviana e Radames con le rispettive famiglie, il fratello Medardo, cognate, cognati e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi sabato 4 agosto alle ore 16.00partendo dalla Sala di Commiato Cof Arduiniin Monticelli T. via Spadolini, 14/d (aperta con orario continuato dalle ore 9.00) per la chiesa di Basilicagoiano, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a medici ed infermieri del Reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma.4 agosto 2018Ï Famiglie Lino e Arnaldo MenozziÏ Famiglie Elio e Massimo FontaniliÏ Famiglie Tarasconi SaccaniÏ Fam. Ciro CapellazziÏ Luciana MelliÏ Franca e Anna SalviniÏ Maria Buffagni e famigliaÏ Adele, Camilla, PaoloÏ Fantuzzi Franco e SabrinaÏ Orlando e Bruna LevatiÏ Famiglia Corbellini PaoloÏ Famiglia Cocconi Gaetano e figliÏ Famiglie LonderoÏ Anna, Alberto, Enrico, FrancescaÏ Claudia, Bruno e figliÏ Camilla Martini e figliÏ Fam. Roberto CasaliniÏ Fam. Daniele RocchiAnna, Renzo, Renato, Antonia Manghi e rispettive famiglie partecipano al dolore di Tina, Radames e Liviana per la scomparsa del caro4 agosto 2018Giovanni e Ginetta si uniscono al dolore di Tina, Radames, Liviana e famigliari per la perdita dell'amico4 agosto 2018Luca e Marta, Silvana e Lino, Ilaria, Mirco e Leonardo si stringono alla famiglia Canepari per la perdita del caro4 agosto 2018