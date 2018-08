CARLO GAZZA

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio la moglie Lisetta, il figlio Paolo, la sorella Ines, cognate, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 10,45 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la chiesa di Tortiano indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma offerte alla Croce Azzurra di Traversetolo.Un grazie a tutte le persone che sono state vicine a noi e a Carlo durante la malattia.4 agosto 2018Ï Giuseppe e Giovanna Ramazzotti e fam.Ï Paolo, Mariangela Carbognani e MariaÏ Enore e Miriam AffanniÏ Tagliavini Ellia e figlieÏ Angela Friggeri e famigliaÏ Fontanili Battista e figlieÏ Giovanni e RaffaellaSiamo vicini al dolore di Lisetta e Paolo per la perdita del caroI nipoti Franco e Rosa.4 agosto 2018Condoglianze a zia Lisetta e al cugino Paolo per la perdita del caroI nipoti Angelo, Franca e Fausto Belmonte.4 agosto 2018