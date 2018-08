CARLA MONICA

Mauro e Mirco Raffaini insieme a Gloria, Pietro e Letizia annunciano la morte della loro mammadi anni 84avvenuta dopo lunga malattia il 2 agosto 2018.I funerali si svolgeranno oggi 4 agosto alle ore 11.00 partendo dall'abitazione per la chiesa di Neviano degli Arduini indi al Tempio della cremazione.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Ringraziamo per le cure e le attenzioni il Prof. Franco Aversa, i medici della Clinica Valparma, il Dott Lombardo, i medici della Guardia Medica di Neviano e l'assistente Marcela.4-8-2018Lontano lontano, ma vicino a teinsieme a mamma, a papà e a zio Mirco, per un ultimo abbraccio che ti accompagni nel tuo Viaggio.Pietro.4 agosto 2018Anna, Alberto e Maria con Mario e Paola si stringono in un grande abbraccio allo zio Mauro, a Gloria, Pietro, Mirco e famigliari tutti ricordandocon immenso affetto.4 agosto 2018