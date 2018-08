CROCE

E' mancato all'affetto dei suoi cari LUCIANO MACCARI



di anni 82



Ne danno il triste annuncio la moglie Giuliana, il figlio Massimo con Elisa e parenti tutti.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19 presso la parrocchia di Maria Immacolata.



I funerali si svolgeranno lunedì 6 agosto alle ore 9.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la stessa parrocchia, indi al cimitero della Villetta.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un particolare ringraziamento al Dott. Buti e al personale infermieristico del Day Hospital Oncologico, ai medici e paramedici del reparto di Chirurgia d'Urgenza dell'Ospedale Maggiore di Parma.



Un grazie di cuore all'amico Dott. Roberto Capra per la vicinanza e l'assistenza prestata alla famiglia in questo difficile momento. Parma, 4 agosto 2018



Ï Ferruccio e Grazia Melli



Ï Simona, Barbara, Francesca Melli e famiglie



Ï Mario, Francesca, Emanuele De Stefano



Ï Vittorio e Roberta De Pau



Ï Famiglia Alberto Artoni



Ï Armando, Simona e Studio Baroni



Ï Famiglia Bandini



Ï Ditta Arteplast srl



La ditta Oxygas con Andrea Franco Gianni Paolo e Marcello partecipano al dolore di Massimo e famiglia per la scomparsa del padre LUCIANO MACCARI (LUCIO) Parma, 4 agosto 2018



Quelli dello Stadio, quelli della F del Liceo Marconi e tutti gli amici di sempre sono vicini a Massimo e famiglia in questo momento di dolore per la perdita dell'amato papà LUCIANO Parma, 4 agosto 2018



La ditta Canzian srl partecipa al lutto della famiglia Maccari per la perdita del caro LUCIANO Parma, 4 agosto 2018



Angela, Rita e Rocco abbracciano Giuliana, Massimo ed Elisa e partecipano al loro grande dolore per la scomparsa di LUCIANO Parma, 4 agosto 2018



Profondamente addolorati Paola, Roberto, Andrea e Giovanni, grati a LUCIANO



per la fraterna amicizia, la generosità e la disponibilità, abbracciano con grande affetto Giuliana, Massimo ed Elisa. Parma, 4 agosto 2018