Ha raggiunto la sua Ersilia GIOVANNI FOLLI



Lo annunciano i figli Giorgio con Angela, Davide con Stefania, le adorate nipoti Eleonora e Laura.



I funerali avranno luogo lunedì 6 agosto alle ore 9







partendo dalle Sale del Commiato Cof «Barbieri-Ghidini»



di Medesano (Via Santi 14) per la chiesa di Sala Baganza, indi al Tempio di Valera.



Il Santo Rosario sarà recitato domenica sera alle ore 20.30 nella chiesa di Sala Baganza.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un grazie di cuore al personale tutto della Villa di Riposo Ramiola per le attenzioni e le cure prestate. Sala Baganza, 4 agosto 2018



Grazie NONNO



per tutto l'amore che ci hai dato.



Il tuo spirito libero ci accompagnerà per tutta la vita.



Eleonora, Laura. Sala Baganza, 4 agosto 2018



Daniele, Luciana, Federica, Sara e Concetta partecipano al grande dolore di Davide e famigliari per la perdita del caro papà GIOVANNI Parma, 4 agosto 2018



Caro GIOVANNI



con i tuoi dipinti avremo sempre di te un bel ricordo.



Franca, Maurizio e Davide. San Martino Sinzano, 4-8-2018



Patrizia e Stefano sono vicini a Davide, Stefania, Eleonora e Laura per la scomparsa del caro GIOVANNI Felino, 4 agosto 2018