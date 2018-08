BRUNO ROSSOLINI

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano la moglie Daniela, i figli Chiara, Marco e Laura con rispettive famiglie, i nipoti Anna, Vittoria, Giulia, Elisa, Pietro e Sara.Il funerale avrà luogo lunedì 6 agosto alle ore 10.20 circa presso la chiesa dell'Oratorio dei Rossi indi al cimitero della Villetta.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al caro amico Ugo per essere stato sempre presente e a lui vicino.4 agosto 2018Ï Lori e Umberto Dagli AlberiÏ Luisa ZazziÏ Roberto e Mariagrazia ViciniGiuliano, Laura, Antonella Ravanetti sono vicini alla famiglia Rossolini per l'immatura scomparsa del collega e amicoDott.4 agosto 2018Audisio, Leonardo con Francesca, Umberto e Anna prendono parte al dolore della famiglia per la scomparsa del caro4 agosto 2018La Luce del Signore splenda per teVivi nella Sua Pace per sempre.Gabriella.4 agosto 2018Massimiliano e Francesca Carpanese, Mauro e Lina Gazza si stringono con affetto a Marco e famiglia in questo momento di grande dolore per la perdita del papà4 agosto 2018I colleghi, le loro famiglie, i dipendenti di Peto Italiana, affranti da indicibile dolore si stringono attorno all'adorata Daniela, ai figli, ai nipoti tutti, ai familiari in questo terribile momento per la scomparsa del compiantoDottorNon potremo mai dimenticare chi ci è stato guida, maestro, consigliere, amico.Resterai per sempre nei nostri cuori.4 agosto 2018Gli amici di Vento in Poppa sono vicini a Marco e famiglia per la perdita del padre4 agosto 2018Marco Ceresini e famiglia si stringono con affetto a Marco e famiglia per la scomparsa del papà4 agosto 2018Ciaoamico di tante belle vacanze.Abbracciamo, con tanto affetto, Daniela, Chiara, Marco e Laura.Anna e Lorenzo.4 agosto 2018Sabrina e famiglia sono vicini a Marco per la perdita del caro papà4 agosto 2018Giovanni Romeo con la moglie Fatima e la madre Lidia sono vicini all'amico Marco in questo momento di dolore per la perdita del forte ed energico papà4 agosto 2018Moro e Laura sono vicini a Marco e famiglia per la perdita del caro papà4 agosto 2018Abbiamo avuto la fortuna di lavorare a fianco e di conoscerne le grandi doti umane e professionali.Luciano ed Alberto Cacciani, Andrea e Nicola Rinaldi, Alberto Biacca, Antonella Gabbi, Cesare Montanari e tutti i collaboratori dello Studio Cacciani Rinaldi & Associati partecipano sinceramente rattristati al dolore di tutta la sua grande famiglia per la scomparsa del caro4 agosto 2018