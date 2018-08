Per volontà dell'estinto a funerali avvenuti ci ha lasciatoLo annunciano la moglie Bruna, la figlia Daniela con Valter, Fabio, Manuela ed Edoardo, la sorella Marisa, i fratelli Fernando e Giorgio con le loro famiglie, i nipoti e i parenti tutti.Il presente serve come ringraziamento a tutti coloro che in qualsiasi modo sono stati loro vicini.5 agosto 2018