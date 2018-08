DIRCE MENONI

Circondata dall'affetto dei suoi cari ci ha lasciatodi anni 84Ne danno il doloroso annuncio le figlie Silvia con Stefano e Nicoletta con Stefano, i cari nipoti Chiara, Francesco, Alice e Filippo con le rispettive famiglie, i cognati, i nipoti, i consuoceri unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà in Roncocampocanneto lunedì 6 agosto alle ore 10,30 partendo dall'abitazione dell'estinta per la chiesa ed il cimitero locali.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20,30.Serve il presente di partecipaizone e ringraziamento.Un sentito ringraziamento vada al medico curante dott.ssa Luisa Benecchi, alla signora Luisa Gagliardi per l'affettuosa assistenza ed a tutto il personale dell'assistenza domiciliare per le cure profuse.5-8-2018Ï Dina e Pier Luigi MalcottiÏ Umberto, Irvana e AdrianaCiaosembra impossibile pensare che tu non sia più tra noi.Ci mancherai tantissimo.I tuoi nipoti Chiara, Alice e Francesco con le rispettive famiglie.5 agosto 2018la parola grazie non ti rende giustizia.Sei stata una mamma, una nonna ed un'amica.Nonostante abbia trovato la tua pace, rimane inconsolabile il vuoto che mi lasci.Saluto la mia cara nonna con un forte abbraccio.La tua Chiara con Nicolò, Valentino e Francesco.5-8-2018Adua con Isabella e Livio sono vicini a Silvia e Nicoletta per la perdita della mamma5 agosto 2018Mara, Giancarlo e famiglia sono vicini a Silvia, Nicoletta e familiari per la perdita della cara5 agosto 2018Ricorderò sempre la nostra giovane e grande amicizia.Riposa in paceBruna Baroni con Sergio e Romano.5 agosto 2018Le amiche Anna, Fiorenza, Giuliana, Lorella ed Elisabetta partecipano al lutto di Silvia e familiari per la perdita della mamma signora5-8-2018