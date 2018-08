BRUNO CAMPANINI

È tornata alla casa del Padre l'Anima buona didi anni 84Lo annunciano la moglie Maria, i figli Luisa, Mary, Giovanni e Paola, la nuora, i generi, i nipoti, la pronipote, il fratello, i cognati e parenti tutti.Il Santo Rosario verrà recitato lunedì 6 agosto alle ore 20,30 presso la chiesa San Bernardo Degli Uberti di Via Milano.I funerali avranno luogo martedì 7 agosto alle ore 9,45 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per la medesima chiesa indi al cimitero di Ugozzolo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.5 agosto 2018Ï Rosa, Nicola, Fabio e famiglieÏ Famiglia FerraraLa Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto che colpisce il proprio collaboratore Campanini Giovanni per la perdita del padre signor5 agosto 2018Il Fondo di Solidarietà «R.Barilla», il Cral Aziendale, il Gruppo Medaglie D'Oro e il Gruppo Donatori Sangue della Società Barilla, a nome di tutti i Soci partecipano al lutto di Campanini Giovanni per la perdita del padre5 agosto 2018I colleghi della sezione Impianti Generali della Barilla: Mauro Guareschi, Paolo Casoli, Stefano Bertoli, Angelo Delendati, Andrea Zannoni, Stefano Simoni, Alessandro Zecchi sono vicini a Giovanni per la perdita del caro papà5 agosto 2018Cristina, Alex, Paola, Ivan con i figli sono vicini a Luisa e famigliari per la perdita del papà5 agosto 2018