UMBERTO RICCHETTI

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano la moglie Tiziana, i figli Chiara; Francesco; Massimo con Barbara, Elisa e Lorenzo; Carlotta con Gianluca, Tommaso e Cristiano; la sorella Ivana con Claudio, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 6 agosto alle ore 9.45 partendo dalla Sala del Commiato di Viale Villetta 16/a per la chiesa delle SS. Stimmate.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dottor Paolo Silvestri.5 agosto 2018Ï Famiglia Adolfo, Mirella VacondioÏ Marta, Giovanni e FrancescoÏ Pellinghelli Emo e figliÏ Famiglia Sergio FerraroniÏ Sergio AbelliÏ Sonia e Pierpaolo AbelliÏ Marisa e SilviaCiaoti ricorderò sempre.Tua sorella Ivana con Claudio.5 agosto 2018CiaoI tuoi niponi Manuela e Luca con Alessandro, Sammy, Alex, Tommy, Jessica e Martina.5 agosto 2018Caro Massimo, ti stringiamo con tanto affetto, siamo vicini a te e alla tua famiglia, per la scomparsa del tuo caro papàIl tuo studio.5 agosto 2018Walter, Maria, Luca e Fabrizio con famiglie sono vicini con affetto a Tiziana e famiglia per la perdita del caro5 agosto 2018Ï Bruno, Anna e figliÏ Germana, Susanna e famigliaCiaoti ricorderò sempre per il tuo sorriso e la tua voglia di scherzare, che non ti hanno mai abbandonato.Giulia.5 agosto 2018Pupa, Francesca e Federica sono vicine alla meravigliosa famiglia Ricchetti per la perdita dell'amato5 agosto 2018