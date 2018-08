AUGUSTO CATTANI

«La morte non deve spaventare.È vita, la morte di chi spera in Dioe vive da giusto.»(Maria Valtorta)È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 90Lo annunciano con dolore i figli Ennio con Emilia, Angela con Sauro, Silvia con Andrea, gli adorati nipoti Chiara, Michele, Elisa con Pietro, Caterina ed Alessandro, Francesco con Lavinia.I funerali avranno luogo martedì 7 agosto partendo alle ore 11,00 dalla Casa di Cura Città di Parma per la chiesa dello Spirito Santo, proseguiranno per il cimitero di Marore.Il santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21,00 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente il Dott. Paolo Basevi, il Dott. Dimitri Linardis, il Dott. Paolo Pattoneri e il Dott. Marco Pattonieri per la grande umanità e professionalità dimostrate.5 agosto 2018Ï Simona e Alberto BrardaÏ Caterina BacchieriÏ Flavio PellicelliÏ Maria e Giovanni DevotiOrnella, Leonardo e Francesco ricorderanno sempre la grande personalità del carissimoe si uniscono al dolore della sua bella famiglia.5 agosto 2018Giovanna, Luigi e Alessandro sono vicini a Angela, Ennio e Silvia per la scomparsa del carissimo ziodi cui ci mancheranno la presenza e i preziosi consigli.5 agosto 2018Lo Studio Coruzzi partecipa al dolore dei figli, signora Silvia, Ing. Ennio e familiari, per la perdita del padre signorripensando con ammirazione le sue doti umane e professionali.5 agosto 2018Tutti i membri del Collegio Sindacale: Guglielmo Cacchioli, Enrico Zerbini, Paolo Mordenti e Paolo Azelli e il revisore Veronica Tibiletti partecipano con affetto al dolore della famiglia per la perdita delDott.imprenditore illuminato e di grande spessore morale.5 agosto 2018La ditta I.D.L. snc di Mazza Giuseppe e Bonfanti Paolo, con stima, saluta e ringraziaper le sue qualità umane, per l'esempio profuso in tanti anni di lavoro e si unisce al lutto della famiglia Cattani.5 agosto 2018Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i soci del Rotary Club Parma Est partecipano commossi al lutto dei familiari per la scomparsa del caro amico5 agosto 2018Cesare è vicino alla famiglia in questo momento di dolore per la scomparsa didi cui ricorda con ammirazione le grandi doti di imprenditore e di uomo.5 agosto 2018Il presidente dell'Unione Parmense degli Industriali Annalisa Sassi, i vicepresidenti Roberto Catelli, Marco Occhi, Lauro Riani, la rappresentante della Piccola Industria Patrizia Capitani, il presidente del Gruppo giovani Lorenzo Zerbini, il direttore Cesare Azzali, il Consiglio direttivo dell'Unione parmense degli industriali sono vicini alla famiglia per la scomparsa del collega5 agosto 2018Il Gruppo Tecnici di Zona vuole ricordare con affetto un Amico che è stato una guida in questi anni.Lo ringraziamo per la grande disponibilità e fiducia che ci ha sempre riservato.Perdonaci la confidenza, ciao5 agosto 2018Sono vicino a Ennio, Angela e Silvia per la perdita del loro grande padreGiovanni Saglia.5 agosto 2018Giovanna Fuochi, Atos, Davide, Quirino Turchi e famiglie sono vicini a Silvia, Ennio, Angela e a tutti i famigliari per la perdita del carissimo Signor5 agosto 2018I dipendenti e i collaboratori delle aziende Cattani SpA, Esam SpA, Agi SpA e Magnolia Srl addolorati ricordano con affetto e stima il Sig.del quale hanno apprezzato le grandi doti umane e imprenditoriali, e partecipano al lutto di Ennio, Silvia e Angela e delle loro famiglie per la perdita del loro caro.5 agosto 2018Eugenio Bigoli con Margherita e Lorenzo, Giovanni, Rossana e Francesco partecipano al dolore di Ennio, Angela e figlia per la perdita del caro papà5-8-2018Pina e Mauro, Mirella ed Enver, Rita ed Ercole sono vicini con grande affetto ad Angela, Silvia, Ennio e alle loro famiglie nel ricordo del carissimo5 agosto 2018