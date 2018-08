CALOGERO MESSINEO

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Crocina, la figlia Marisa, fratelli, sorelle e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, lunedì 6 agosto, alle ore 11.00 partendo dall'ospedale Maggiore per la chiesa delle SS. Stimmate, proseguendo per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.00 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Carlo Maini per la costante disponibilità e presenza.5 agosto 2018Olimpia e Alessandro si stringono affettuosamente a Crocina e Marisa e si uniscono al loro grande dolore per la scomparsa del carissimo5 agosto 2018Condomini e inquilini del condominio Prinzera partecipano al dolore dei familiari per la perdita del caro5 agosto 2018