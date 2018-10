CROCE

È mancato all'affetto dei suoi cari GIORGIO ZANICHELLI



di anni 72



Per volontà dell'Estinto a funerali avvenuti lo annunciano la moglie, il figlio ed i famigliari tutti.



Un particolare ringraziamento vada ai militi della Croce Azzurra di Poviglio per il prezioso aiuto ed un grazie di cuore a tutto il personale del Centro Dialisi di Parma per la premurosa assistenza. Sorbolo Levante, 3 ottobre 2018



Ï Famiglie Antonella e Francesco Zuelli GIORGIO



Ieri...Oggi...Domani...



Per sempre con te.



Valeria. Sorbolo Levante, 3 ottobre 2018



Ciao GIORGIO



sarai sempre nei nostri cuori.



Egizia e Sandro. Sorbolo Levante, 3 ottobre 2018



Il Consiglio Direttivo e Soci del Circolo Frontiera 70 si uniscono ai famigliari per la perdita dell'amico GIORGIO Parma, 3 ottobre 2018



Marta, Giorgio, Graziana, Alberto piangono la scomparsa di GIORGIO



uomo buono, di grandi valori. Sorbolo, 3 ottobre 2018