MAURO PAVARANI

E' mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il figlio Niki con Adriana, Pia e Vincenzo, le nipoti Alice, Matilda e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 4 ottobre alle ore 10 partendo dalla Sala del Commiato Cof in Viale Villetta 16/a per la chiesa parrocchiale di Vicofertile.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.3 ottobre 2018Ï Fias ParmaÏ GVPC FidenzaÏ Massimo, Albina TalignaniÏ Fabrizio, Monica, Andrea e Fabio Coelli«Uomo libero, sempre tu amerai il mare!Il mare è il tuo specchio.»CiaoNiki.3 ottobre 2018Gli zii Camillo e Lucia, Sergio e Zita, la cugina Marina con Stefano, Carlotta e Filippo partecipano al dolore di Niki e famiglia per la scomparsa del caro3 ottobre 2018I Volontari del Coordinamento di Parma sono vicini alla famiglia e ricordano con grande affetto e riconoscenza le grandi doti e disponibilità die nonchè quanto da Lui fatto per far crescere il Sistema di Protezione Civile di Parma e dell'Emilia Romagna.3 ottobre 2018Italo e Paola Piccinini si stringono con affetto a Niki e famiglia per la perdita del papà3 ottobre 2018pescare con te è sempre stata un avventura.Ciao Gianluca.3 ottobre 2018Alessandra, Roberto, Viola e Vanessa sono vicini a Niki e famiglia in questo triste momento per la scomparsa del caro3 ottobre 2018Gli amici Erio e Carla, Gianni e Lella, Carlo e Valeria, Beppe e Rolanda e Mirca Gobbi partecipano al dolore di Niki e Pia per la perdita del caro3 ottobre 2018Gli amici della Pizzeria «Totò e Peppino» di Vicofertile sono vicini all'amico Niki per la perdita del caro papà3 ottobre 2018CiaoElena, Giovanna e Raoul.3 ottobre 2018