CARLA MANTOVANI

Ci ha lasciatodi anni 60Ne danno il triste annuncio la mamma Graziella, la sorella Fiorella con Giuliano, il fratello Renzo con Sabrina, le nipoti Elisa, Fabiana e Valentina e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, giovedì 4 ottobre alle ore 15.15 partendo dall'Hospital Piccole Figlie per la chiesa delle SS. Stimmate.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.3 ottobre 2018Ï Adelaide Carpanese BiaPiero, Amalia e famigliari sono vicini con affetto a zia Graziella e ai cugini Fiorella e Renzo nel dolore per la prematura perdita della carissima3 ottobre 2018Giovanni Mazzocchi e la società Fip si uniscono al dolore dei familiari per la scomparsa della cara3 ottobre 2018