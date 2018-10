MEMORE BARATTA

Ci ha lasciatidi anni 79Ne danno il doloroso annuncio la moglie Adele, i figli Francesca, Massimo con Lorenza, gli adorati nipoti Alessandro, Lorenzo ed Edoardo, la sorella Liliana e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani giovedì 4 ottobre alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 nella stessa Chiesa.Il presente è di partecipazione e ringraziamento.3 ottobre 2018Ï Fam. Sergio RossiÏ Fam. Cristian RossiÏ Fam. Giancarlo RossiÏ Rosella, Silvia, Alberto, AnnaÏ Famiglia Bellicchi GianfrancoCiaol'affetto e la forza che ci hai dimostrato, rimarranno sempre nei nostri cuori.Edoardo, Alessandro, Lorenzo.3 ottobre 2018Franca, Alberto, Patrizia, Andrea sono vicini a Massimo e familiari per la perdita del caro papà3 ottobre 2018Gli amici del «Vico» sono vicini a Massimo e famiglia per la perdita del caro papà3-10-2018Ivana e Fausto sono vicini ad Adele, Francesca e Massimo per la perdita del caro3 ottobre 2018