VELIA PAZZONI

Si è spento il dolce sorriso della nostra amatadi anni 89Lo annunciano il marito Mario, la figlia Nerina con Alberto Stefano, la sorella Rina, la cognata, i nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, giovedì 4 ottobre, alle ore 14.00 nella chiesa parrocchiale di Maria Immacolata (via Casa Bianca).Chi volesse salutare Velia potrà recarsi nella Sala del Commiato Cof in Viale Villetta 16/a ove è allestita la camera ardente.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.La famiglia ringrazia il Dott. Magnani del Padiglione Barbieri Terzo Piano per la cortesia e la professionalità.La nostra gratitudine va ad Axenia e Igor Vrinceanu per le cure e l'affetto filiale profuso.3 ottobre 2018Ï Maria Cristina DondiLa sorella Rina, Pietro, Marco e famiglie si stringono con affetto a Mario, Nerina e Alberto per la perdita della cara3 ottobre 2018Angela, Daniela, Edoardo, Franca, Francesco, Matteo, Mirella, Roberto e famiglie partecipano al dolore di Nerina e Mario per la perdita della cara3 ottobre 2018Ci stringiamo in un affettuoso abbraccio allo zio Mario e a nostra cugina Nerina per la perdita della cara ziaBruna, Luciana e famiglie.3 ottobre 2018I cugini: Aurelio, Daniele, Fabrizio, Gianfranco con Adriana, Verina e famiglie, si uniscono con affetto in questo momento di dolore a Mario, Nerina e Alberto per la scomparsa della cara3 ottobre 2018Adriana con Pietro, Lodovica con Giacomo, Maria Cristina con Stefania e Giuseppe partecipano al lutto di Nerina e famiglia per la scomparsa della cara3 ottobre 2018Cara Nerina, un forte abbraccio da noi tutti della Farmacia San Francesco per la scomparsa della tua mamma signora3 ottobre 2018