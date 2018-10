FEDERICA FERRARI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 52Ne danno il triste annuncio il marito Roberto, i figli Eleonora e Emanuele, il fratello Andrea con Ilaria, le cognate Silvia e Cinzia con le rispettive famiglie, gli adorati suoceri Rino e Marta e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 10.45 partendo dall'Hospital Piccole Figlie per la Chiesa di Bogolese indi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la Chiesa medesima.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott.ssa Vecchi Nazaria e a tutto il personale medico e paramedico del'Hospice delle Piccole Figlie per le amorevoli cure prestate.3 ottobre 2018Ï Angela ed Eddy FantiÏ Remo, Paola e figliÏ Famiglia Fontana Matteo e LucaÏ Famiglia Ronchini, Alberta e MarzioÏ Famiglie Giuseppe Riva e figlieÏ Famiglia Aldo MontanariÏ Fausto e MauriziaGli amici Flavia, Luca, Erika, Simone, Giordano, Donatella, Roberto, Valeria, Umberto, Maria, Valter sono vicini a Roberto e familiari per la grave perdita di3 ottobre 2018Titolari e colleghi della ditta Fratelli Salti Srl sono vicini all'amico Emanuele ed alla famiglia per la perdita della cara mamma3 ottobre 2018CiaoI tuoi amici di sempre Gabriele e Daniela, Alessandro e Roberta, Attilio e Simona, Roberto e Stefania, Fabrizio e Donatella.3-10-2018Luana e Maurizio sono vicini a Silvia e alla famiglia per la scomparsa di3 ottobre 2018Ubalda e famiglia in questo triste momento sono vicini alla famiglia Peri per la scomparsa della cara3 ottobre 2018Mauro Villani, Stefania Conversi con Filippo e Jacopo sono vicini a Roberto per la perdita della cara3 ottobre 2018Mario, Maurilia e figli partecipano al lutto di Roberto, Emanuele e Eleonora per la perdita della cara3 ottobre 2018Villani Gianfranca e Franco sono vicini a Roberto e famiglia per la perdita della cara3 ottobre 2018Filippo Zazzi e Lorenzo Dall'Asta e rispettive famiglie si uniscono al dolore dell'amico Emanuele e famiglia per la perdita della cara mamma3 ottobre 2018Annamaria, Sergio, Daniele e Silvia sono vicini a Roberto e famigliari per la perdita della cara3 ottobre 2018Ï Fam. Furlotti Franco e figliNon esistono parole per colmare un vuoto così grande.Siamo vicini a Roberto, Emanuele ed Eleonora per la perdita della caraGiorgio, Paola, Francesca, Marco e Luca.3 ottobre 2018