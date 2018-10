MARIA BRICOLI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 96Ne danno il triste annuncio i figli Giuseppe con Anna, Adriana con Gianni, il nipote Andrea con Michela e la piccola Bianca e parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 4 ottobre alle ore 9.45 partendo dalla sala del commiato in Via Pezzani, 27 per la chiesa di Langhirano, indi al cimitero di Faviano di Lesignano Bagni.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Langhirano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Carlo Missorini.Un grazie di cuore alla cara Romina per l'amorevole assistenza.3 ottobre 2018Ï Enrichetta, Serena, Guido, Michele e GiordanaZiasarai sempre nei nostri cuori e partecipiamo con profondo cordoglio al grande dolore di Adriana, Giuseppe e famigliari.I tuoi nipoti Sergio, Luigi, Bruno e famiglie Bricoli.3 ottobre 2018Afro e Gino con le rispettive famiglie ricordano la cara ziae abbracciano con affetto Adriana, Giuseppe e famigliari.3 ottobre 2018Mariangela e Graziella si uniscono commosse al dolore di Giuseppe e Adriana per la perdita della cara zia3 ottobre 2018Elvio con Sonia e Massimo, Giuseppe con Gianna ed Eleonora con Manuel e Giada si stringono in un forte abbraccio ad Adriana e Giuseppe e famiglie per la perdita della cara mamma3 ottobre 2018Angelo, Gabriella e Davide partecipano al dolore di Adriana, Giuseppe e famigliari tutti per la grave perdita della signora3 ottobre 2018Siamo vicini ad Adriana e Giuseppe in questo triste momento per la scomparsa della caraAntonio, Maria Pia, Chiara, Nicola, Giulio.3 ottobre 2018Italo, Tiziana, Marco con Alessia e Diamante sono vicini ad Adriana, Gianni, Andrea e famiglia nel dolore per la scomparsa della cara3-10-2018