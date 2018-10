TERESA RUZZI

«Sei stata una splendida mamma,una dolce amica.Grazie per avermi dato la vita.»È mancatadi anni 93Ne danno il triste annuncio la figlia Marta con Mauro, i nipoti Ramona con Moris e Alex, Davide con Chiara e Ryan e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 4 ottobre alle ore 14,30 partendo dall'abitazione in Via Crema 9 per la chiesa e il cimitero di Noceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Ivano Maccari per la sensibile professionalità dimostrata.Un affettuoso grazie alle signore Alessandra e Irina per le amorevoli cure e attenzioni prestate.4 ottobre 2018Ï Giuliana, Barbara e MattiaGabriella e Gianfranco, Matteo e Cristiana commossi sono vicini a Marta e famigliari per la perdita della cara zia4 ottobre 2018I «ragass dal Borghett» sono vicini a Marta per la perdita della mamma4 ottobre 2018