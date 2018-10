ALFREDO MATTIOLI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 87Lo annunciano con infinito rimpianto le sorelle Maria, Adriana e Lina con le rispettive famiglie, congiuntamente alla Zia Ines.I funerali avranno luogo domani 5 c.m. alle ore 11.15 partendo dalla Sala del Commiato di Viale Villetta 16/A per la chiesa SS.Stimmate indi al cimitero della Villetta.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 17,45 presso la stessa chiesa.Un sentito e riconoscente grazie al personale amministrativo, sanitario, assistenziale ed alle Religiose di Villa Sant'Ilario di Porporano per la professionalità, la dedizione e l'affetto dimostrati.Un ringraziamento di cuore a Chiara, all'amico fraterno Benito ed alla moglie Rina per la loro umanità.4 ottobre 2018Ï Luciana, Claudio ed EnricoLuigi e Giovanna con Davide, Giorgia e Francesco, Margherita e Mario con Alberto, Greta e Nicolò sono vicini a Adriana, Maria, Lina e famiglie per la perdita del caro4 ottobre 2018Ï Franco e Gabriella e famiglieÏ Ughetta e Andrea BandiniFranco con Adriana, Cristina con Gino e rispettivi famigliari sono vicini al dolore di zia Adriana per la perdita dell'amato fratello4 ottobre 2018Lucia, Lino e Diego partecipano al dolore delle cugine Maria, Adriana, Lina e rispettive famiglie per la scomparsa del caro fratello4 ottobre 2018Marisa, Cesare, Enrico, Paola, Rebecca sono affettuosamente vicini a Maria, Adriana, Lina e famigliari per la perdita del caro4 ottobre 2018