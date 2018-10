GIOVANNI ANGHINETTI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio la moglie Rina, la figlia Nicoletta con Dino, i nipoti Andrea, Monica, Greta, Francesca e la nuora Renata.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.30 partendo dalla Casa Protetta Val Parma di Langhirano in Via Don Orsi n, 1 per la chiesa parrocchiale di Riano indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a tutto il personale della Casa Protetta Val Parma di Langhirano.4 ottobre 2018Ï Famiglia Ferretti Enrico, Beatrice e NicolaÏ Nada Folezzani e famigliaIl Presidente, i Vice Presidenti, i Componenti il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Generale, i Revisori, il Segretario Generale e il Personale della Fondazione Monteparma, di Mup Editore e di Monteparmaservizi partecipano commossi al dolore di Monica Galloni e dei familiari per la perdita del caro nonno4 ottobre 2018