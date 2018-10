FRANCO BANDINI

E' mancatodi anni 86Ne danno il triste annuncio la cognata Anna con Rossana, Marta e famiglie.I funerali avranno luogo venerdì 5 ottobre partendo alle ore 14.30 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Corcagnano indi si proseguirà per il cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa parrocchia.4 ottobre 2018Ï Luigi e Marisa AndreiCiaoti ricorderemo sempre.I tuoi pronipoti Valentina, Chiara, Martina, Mattia e Gaia.4 ottobre 2018Ci hai lasciatoma continuerai a vivere dentro di noi.Le tue care Rossana e Marta.4 ottobre 2018I nipoti Mazzali si uniscono al dolore della famiglia Bandini per la perdita del caro zio4 ottobre 2018Alda, Leardo e famiglie, Silvano ed Edda piangono la scomparsa del cugino4 ottobre 2018Il condominio Dante partecipa al lutto della famiglia per la scomparsa di4 ottobre 2018