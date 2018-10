PAOLO BAZZINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 68Ne danno il triste annuncio i figli Alessio con Monica e Alice, Omar con Samantha, Roberto, Arianna, Davide e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 6 ottobre alle ore 11,15 partendo dall'Ospedale Maggiore per «Il Tempio» di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.5 ottobre 2018Ï Famiglia Luciano BertaniColleghi e amici della coop Il Ciottolo piangono la scomparsa di5 ottobre 2018Gli amici e gli educatori del Gruppo Scuola sono vicini ad Alessio e Omar per la perdita del loro caro papà5 ottobre 2018I titolari della Davide Garden, unitamente ai colleghi di lavoro, sono vicini ad Alessio ed Omar in questo triste momento per la perdita del padre5-10-2018