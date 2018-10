ANNA MARIA GIUFFREDI

Il giorgno 4 ottobre è mancata all'affetto dei suoi caridi anni 76Ne danno il triste annuncio il marito Marcello, la figlia Barbara, le nipoti Ornella e Laura con Diego e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 6 ottobre partendo alle ore 9 dalle Camere Ardenti dell'Arcispedale Santa Maria Nuova per il cimitero Nuovo di Coviolo, in attesa di cremazione.Si ringraziano anticipatamente coloro che interverranno alla cerimonia.La famiglia desidera porgere un sentito ringraziamento a tutto il personale medico, infermieristico e Oss del Reparto di Medicina 3° dell'Arcispedale Santa Maria Nuova, al medico curante Dott.ssa Gianna Poli per le premurose cure prestate e alla signora Simona per l'affetto e l'amorevole assistenza.5 ottobre 2018Ï Giuliana e famiglia