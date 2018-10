BRUNO GRAZIOLI

Ci ha lasciatodi anni 61Con profondo dolore lo annunciano la mamma Milina, la sorella Angela con Giuseppe, i cugini Silvia, Pietro, Massimo e Erika, Angelina.I funerali si svolgeranno lunedì 8 ottobre alle ore 9,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa di San Bernardo degli Uberti, indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato domani sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Grazie ai cugini, agli amici e a tutti coloro che in qualche modo gli sono stati vicini.6 ottobre 2018Ciaobuon viaggio.Silvia, Pietro, Massimo, Erika, Giacomo e Camilla.6 ottobre 2018Un forte abbraccio a mamma Milina e alla sorella Angela per la scomparsa del caroFamiglie Mambrioni Carlo e famiglia Daniele Bonazzinga.6 ottobre 2018Titolari e collaboratori della Colorpiù srl partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa di6-10-2018I ragazzi di Via Sassari, amici di sempre, si uniscono al dolore di mamma Carmelina e della sorella Angela per la perdita del caro6 ottobre 2018Soci, dipendenti e collaboratori della Carrozzeria Violi e Alfieri partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa del caro6 ottobre 2018Gli amici Bobo, Robby, Raffa, Giusy, Dino, Camilla, Moreno, Lorella, Giuseppe, Michela e Zio partecipano al dolore di Angela e Geppo per la perdita del caro6 ottobre 2018