EMMA MORINI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio le figlie Mara con Gaetano, Ramona con Oberto, Roberta con Claudio e Erica con Luca, la sorella Gabriella e i nipoti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 9 ottobre alle ore 10,30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Leonardo, indi al cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato domani lunedì 8 ottobre alle ore 17,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare a tutto il personale medico e paramedico della Lungodegenza Critica e Geriatrica del Barbieri.7 ottobre 2018Ï Mirco, Adriana e TinaÏ Folchini Pierangela (Franca) e MarcoÏ Bianchi Giancarlo, Rita, Filippo, CristinaÏ Folchini Pietro e RaffaellaDue cose al mondo non ti abbandoneranno mai, l'occhio di Dio che ti vede ovunque e il cuore della mamma che ti segue sempre, ti vogliamo tanto beneLe tue figlie Mara, Ramona, Roberta e Erica.7 ottobre 2018Lo zio Romano unitamente alle zie, ai cugini e alle cugine stringe affettuosamente in un corale abbraccio Mara, Ramona, Roberta ed Erica e partecipa al loro dolore per la perdita della cara mamma7 ottobre 2018