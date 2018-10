ENNIO MAIOLA

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 91Lo annunciano la moglie Rita, il figlio Mauro con Silvania, la sorella Ebe, il fratello Enzo, la cognata Luigia, nipoti e parenti tutti.Il funerale avrà luogo lunedì 8 Ottobre alle ore 13 partendo dalla Casa del Commiato Sant'Ilario (Via Zanardelli, 11 Parma) per la chiesa di San Pancrazio indi al Crematorio di Valera.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 19.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al personale della Casa di Cura Piccole Figlie e al medico curante Dott. Antonello Alberici per le cure prestate.7 ottobre 2018La famiglia Maiola Enzo, Luigia e Roberto si unisce al dolore di Rita e Mauro per la perdita del caro7 ottobre 2018La sorella Ebe, Federica con Paolo, Cristian con la famiglia e Vilma nel ricordo del carosi uniscono con profondo affetto al dolore di Mauro e Silvana.7 ottobre 2018Ciaosei sempre con noi.Anna, Rita e famigliari.7 ottobre 2018