ANNAMARIA GALVANI

Ha raggiunto i suoi cariLo annunciano Angela, Ermes, Giada e Mattia.I funerali si svolgeranno lunedì, 8 ottobre alle ore 14,15 partendo dall'abitazione in Casagalvana per la parrocchiale di Capriglio.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Capriglio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Paolo Zammarchi, un abbraccio speciale a Lola e ai parenti e amici di Casagalvana che le sono stati vicini in questi anni.Anna dal cielo vi abbraccia tutti.7 ottobre 2018Ï Giuliana e AnnalisaÏ Fam. Nando, Angiolina, Giancarlo, Filomena, SilviaÏ Miles, Mariella, Emilio Dalla FioraÏ Famiglie Aurelio e Lucia GalvaniÏ Lina SchivazappaÏ Bruna, Irene e famiglieÏ Jadi AgrimontiÏ Iames Galvani e fam.Ï Fam. Angelo, Lucia, MarisaÏ Fam. Ioris SolettiÏ Maurizio Paola e Alessandro GreciI fratelli Lilia, Antonia con Valerio, Pieralfonso con Rita ed i nipoti Giunio, Roberto, Silvia, Alessio, Michele, Fulvio e Marco con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Angela, Ermes, Mattia e Giada per la perdita della cara7 ottobre 2018Ï Genesio FattoriÏ Cesare BertozziI consuoceri Marisa e Franco con Lucia piangono la carae porgono sentite condoglianze a tutta la famiglia.7 ottobre 2018Luciano Graziana Francesca Giorgia Massimo ed Eleonora partecipano al dolore dei famigliari per la perdita della cara7 ottobre 2018Indimenticabile nel ricordo di chi ti ha conosciuta.CiaoGiovanna, Marco, Filippo.7 ottobre 2018Ciaoamica di una vita, il tuo bellissimo ricordo sarà sempre con noi.Marisa, Franco Maini e famiglia.7 ottobre 2018Nel triste momento della scomparsa diBianca, Marco, Elisabetta e Daniele si stringono ad Angela e Ermes in un affettuoso abbraccio.7 ottobre 2018