DANTE URTINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 76Ne danno il triste annuncio la moglie Ivana, la nipote Lorena, il figlio Diego con Annamaria e Fabio ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 8 c.m. alle ore 14,45 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la Chiesa Parrocchiale di SS.Stimmate di N.S.G.C. in via Sbravati.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella Chiesa Parrocchiale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie ai medici ed al personale infermieristico del Reparto Clinica Medica del Prof. Riccardo Volpi per le amorevoli cure prestate.7 ottobre 2018Ave e Luciano partecipano al grande dolore di Ivana Diego e Lorena per la scomparsa del caro7 ottobre 2018Ilaria e Ivano con Arianna e Alessandro, Anna Maria e Giancarlo con Massimo partecipano al dolore di Ivana e familiari tutti per la perdita di7 ottobre 2018Cesare e Antonietta Cola con le proprie famiglie sono vicini a Diego e alla sua famiglia per la perdita del carouomo di grandissimo spessore.7 ottobre 2018Le parole non servono ma i nostri cuori sono vicini a Ivana per la perdita del maritoFranca, Gabriella, Claudia e Alice.7 ottobre 2018Siamo vicini a te Ivana e famiglia in questo momento di dolore per la scomparsa del caroCorrado, Patrizia Giovanni, Luisa Giovanni, Mariuccia Pietro, Antonia, Giorgio, Carla Luigi, Iva Rosario, Rosanna Alberto, Lia.7 ottobre 2018