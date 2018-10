ALDO CAGNOLATI

A noi bastava uno sguardo per capirci.Ciao amore mioLo annunciano la moglie Augusta con i figli Gianmarco ed Emanuele, il fratello Paolo con Sabrina e Martina, i suoceri Augusto e Silvana insieme a tutti i parenti.I funerali si svolgeranno domani lunedì 8 ottobre alle ore 10,30partendo a piedi dalla Sala di Commiato Cof Arduini(v. Spadolini 14/d) in Monticelli T. per la chiesa parrocchiale, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21,15 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia con il cuore il reparto di Ematologia Day Hospital, Degenza BCM di Reggio Emilia per la professionalità e l'affetto dimostratoci.Un ringraziamento particolare alla dottoressa Alvarez e al dottor Fama che non ci hanno mai abbandonato e hanno lottato con noi.7 ottobre 2018Ï Maria Grazia e Giorgio CorradiÏ Roberta e Stefano SpaggiariÏ Fam. Ferrarini Giorgio Roberta e CarlottaÏ Sabrina, Luca FerrariÏ Dante, Sandra MattioliÏ Stefano, Elisabetta, Daniela GilioliÏ Roberto Salsi e figliÏ Giorgio, Ivana IottiÏ Fam. RocchiÏ Fam. GastaldiÏ Simonetta, Barbara, Deborah, Emanuela RossiÏ Mauro, Giovanna, TommasoÏ Franco Rosati e fam.Ï Ovidio BussolatiTutti i soci del Mondo Edile e collaboratori fortemente addolorati ricordanoper la sua ineccepibile professionalità e per le sue doti umane, si uniscono e porgono le più sentite condoglianze alla moglie Augusta e figli.7-10-2018Dirigenti, Tecnici e Calciatori di Società Sportiva Terme Monticelli partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa di7-10-2018Ditta Edilizia 2000, ditta Uni-edil, ditta Edil Colla, ditta F.lli Sani, ditta Centro Edile di Salsomaggiore, ditta Centro edile Borgotaro, ditta Ipe, ditta Turchi Alessandro, ditta Lanzani, ditta la Castelnovese, ditta Martinelli Leopoldo, ditta Mattioli Aldo, unitamente a tutti i dipendenti e collaboratori partecipano commossi al lutto di Augusta e figli per la scomparsa del caro7 ottobre 2018Con affetto ci stringiamo affettuosamente ad Augusta, Gianmarco, Emanuele, Paolo, Silvana e Augusto in questo momento di grande dolore per la perdita del caroEliseo e famiglia.7 ottobre 2018Gli amici di Monticelli si stringono intorno ad Emanuele, Gianmarco e famiglia per la scomparsa del caro papàAndrea Rosi, Filippo Masini, Francesco Lombardi, Francesca Liuzzo, Jessica Incerti, Martina Mazzotti, Ludovica Rocchi, Filippo Pinazzi, Matteo Fornari, Francesca Panciroli, Luca Pescatori, Matteo Gerbella, Lorenzo Reverberi, Francesco Randazzo, Andrea Salsi, Martina Bonazzi, Davide Bolsi, Nicholas Migliorati, Iacopo Ferrari, Andrea Dentico, Andrea Capelli, Federico Mazzoli, Simone Sollami, Angela Picardi.7 ottobre 2018Cari Augusta, Gianmarco, Emanuele e Paolo ci uniamo al vostro immenso dolore per la perdita didi cui conserveremo il ricordo e l'amicizia.Sergio, Annalisa, Alessandro, Silvia e Alice Cornali.7 ottobre 2018Silvana, Gianluca, Fausto e Gianpaolo assieme alle loro famiglie addolorati per la perdita di Aldo si uniscono ad Augusta, Gianmarco, Emanuele e Paolo.Ciaola stima e l'amicizia che hanno unito le nostre famiglie non saranno cancellate dal tempo.7 ottobre 2018ASD MT1960 è vicina a Paolo e a tutta la famiglia Cagnolati per la scomparsa del caro7 ottobre 2018Angelo, Ida, Rino e Matteo partecipano al dolore della famiglia Cagnolati per la perdita del caro7-10-2018Silvana e Carlo Brindani, partecipano all'immenso dolore di Augusta e figli, per la perdita del caro7 ottobre 2018