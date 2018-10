GUIDO GANDOLFI

«Non ti chiediamo, Signore, perchè ce l'hai tolto, ma ti ringraziamo per il tempo in cui ce l'hai lasciato»Dopo lunga malattia è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 74Ne danno il doloroso annuncio la moglie Ileana, i figli Alessandro ed Erika, la sorella Gabriella, il nipote Cristian, il cugino Malvino con Romana ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 9 c.m. alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Chiusa Ferranda indi al cimitero di Roncole Verdi.La cara salma sarà fatta giungere dalla Casa Protetta «Sbruzzi» di San Secondo Parmense.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e di ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante e a tutto il personale della Casa Protetta «Sbruzzi» per le premurose cure prestate.8 ottobre 2018La famiglia Zerbini si stringe a Ileana, Erika e Alessandro per la perdita del caro8 ottobre 2018La Comunità di Chiusa Ferranda si stringe a Ileana, Erika e Alessandro per la perdita del loro caro8 ottobre 2018Stefano Lombardi è vicino alla moglie e ai figli per la perdita del carouomo buono e generoso.8 ottobre 2018