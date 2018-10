ISIDE PAGLIA

«Quelli che ci hanno lasciato non sono assenti, sono invisibili, tengono i loro occhi pieni di gloria fissi nei nostri pieni di lacrime»(Sant'Agostino)Ha lasciato la vita che tanto ha amatoNe danno il triste annuncio le figlie Mirca con Claudio e Alessandro, Miriam con Cesare ed Eleonora, Monica con Martina, il fratello Ariosto con Giuliana, le sorelle Ester, Carmen con Franco, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, martedì 9 ottobre, partendo alle ore 15.00 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa Santa Maria del Rosario in Via Isola.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.8 ottobre 2018Ï Fam. Ghidoni Flavio, Anna, Giorgia e DavideÏ Mari Luisa e MinaCiaonon ci scorderemo mai del tuo sorriso...Tua sorella Ester, Marco, Livia e Sara (il tuo bel mus).8 ottobre 2018Angelo e Naire Mistrali piangono la scomparsa della cognatasempre stimata per le sue doti di coraggio, generosità e voglia di vivere.8 ottobre 2018Siamo vicini con affetto fraterno a Mirca e famiglia per la scomparsa dell'amata mammaPatrizia, Michele, Elena, Emanuela, Pierfrancesco e Marco.8 ottobre 2018Caraci mancherai molto. Per noi sei stata come una mamma.Ci stringiamo con affetto alle figlie Mirca, Monica, Miriam e familiari.Nicoletta, Maurizio e figlie.8 2018Titolari e collaboratori di Debel Hair Beauty sono vicini a Mirca e famiglia per la perdita della mamma8 ottobre 2018Alessandra e Stefania con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Mirca, Miriam e Monica per la perdita della cara mamma8 ottobre 2018