MARIO CARRETTA

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Tina, la figlia Antonella con Raffaello e l'adorato nipote Alessandro, la sorella Illes, le cognate Lucia e Rina, la consuocera Camilla, nipoti, cugini e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 9 ottobre alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato «Ferrari Luca» in Piazza Pontirol Battisti, 5 S. Michele Tiorre per la chiesa di San Michele Tiorre.La cara salma proseguirà per il Tempio della Cremazione a Valera di Parma.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione ed anticipato ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante dott. Corrado Prati.Un particolare ringraziamento al Prof. Salvador ed al personale tutto del reparto Nefrologia dell'Ospedale Maggiore di Parma.8 ottobre 2018Ï Fam. Rina TarasconiÏ Fam. Daniele BussiI nipoti Giancarlo, Angela, Anna, Debora, Silvia, Angelo, Roberto, Franco, Paola, Alessandro e Stefano con le rispettive famiglie si stringono alla cara Tina e a tutta la famiglia nel ricordo dell'amato8 ottobre 2018