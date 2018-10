CROCE

È mancata all'affetto dei suoi cari CRISTINA GAETA VED. CAMMARATA



di anni 91



Ne danno il triste annuncio i figli Mauro e Daniela, la nuora Giovanna, i nipoti Marco, Cristina con Valentino e parenti tutti.



I funerali avranno luogo domani martedì 9 ottobre partendo alle ore 14.00 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa dello Spirito Santo.



Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.



Non fiori ma opere di bene. Parma, 8 ottobre 2018



Amministratore e condomini di Via Argini 15 e Via Albanese 1,3 partecipano al lutto dei figli Mauro, Daniela e familiari per la perdita della cara mamma CRISTINA GAETA VED. CAMMARATA Parma, 8 ottobre 2018