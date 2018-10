MARIO MORETTI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio la moglie Valeria, i figli Elisabetta con Claudio e Chiara, Stefano con Paola, Luca e Aurora e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15.15 partendo dalla Sala del Commiato in via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa parrocchiale di Langhirano, indi al cimitero di Mattaleto.Il presente serve di partecipaziome e ringraziamento.9 ottobre 2018Ï Maurizio, Rossana, LucianaÏ Antonio e Maria GhirardiÏ Silvia e Andrea GalvaniÏ Daniele Gilli e famigliaDirigenti e dipendenti tutti della Società ACMI SpA si uniscono con grande affetto ad Elisabetta e famiglia, per la dolorosa perdita del caro padre9 ottobre 2018Il Presidente e gli Amministratori della Società ACMI SPA esprimono con grande dolore il loro cordoglio ad Elisabetta e famiglia per la perdita del padre9 ottobre 2018Titolari e collaboratori di B&B Elettrodomestici srl commossi partecipano al dolore della famiglia e ricordano con affetto il caro9 ottobre 2018Anna, Milena e Giuseppe sono vicini a Valeria, Stefano, Elisabetta e familiari per la perdita del caro9 ottobre 2018