ILEANA BAGNOLI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 10 ottobre alle ore 10.00 partendo dalla Casa di Cura «Piccole Figlie» per la chiesa parrocchiale dello Spirito Santo indi per «Il Tempio» di Valera.Questa sera alle ore 20.30 nella stessa Chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia tutto il personale medico e paramedico dell'Hospice «Piccole Figlie» e del Reparto Oncologico dell'Ospedale Maggiore in particolare il Dott. Viansone.Un grazie di cuore a Marija Raffaella, Natalia, Giannina e Cinzia per le amorevoli cure prestate.9 ottobre 2018Ï Andrea FattoriÏ Enzo e Olga CremoniniÏ Olga ed Enzo CremoniniÏ Mara e Catia CesariCiao cara ziaporteremo con noi il ricordo di una persona perbene, generosa, amate della vita e ancora tanto giovane e attuale nonostante gli anni.Clara, Iria, Danilo.9 ottobre 2018Fabrizio e Rossella Ricci con profonda tristezza ricordanoamica di una vita, e partecipano al lutto dei famigliari.9 ottobre 2018il meraviglioso ricordo che ci hai lasciato, sarà presente ogni giorno.Tina, Angelo e famiglia.9 ottobre 2018