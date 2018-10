BRUNA CODELUPPI

Ha raggiunto il suo amato Severino la nostra grandissima mammadi anni 97Ne danno il triste annuncio i figli Inemore con Franco, Silvano con Ileana, la nuora Margherita, i nipoti Antonella con Stefano e Filippo, Vanni con Arianna e Valentina, Fabio con Rita, Marco, Viviana, le sorelle con le rispettive famiglie e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani mercoledì 10 ottobre alle ore 9.15 partendo dalla Sala del Commiato (Ade) di Viale Villetta 31/A per la chiesa di San Lazzaro, indi al cimitero di Sorbolo.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 nella stessa chiesa.La salma sarà esposta presso la suddetta Sala del Commiato dalle ore 8.30 di oggi.Un particolare ringraziamento alle signore Giulia, Gabriella e Antonia per le amorevoli cure prestate.9 ottobre 2018Ï Pier Luigi e Silvia ZambrelliÏ Mauro, Mina Pedrona e famiglieÏ Carlo DonettiLa Salumeria Verdi si stringe a Silvano e Inemore per la perdita della mamma9 ottobre 2018I collaboratori del Ristorante Romani si stringono con affetto alla famiglia Romani per la perdita della cara9 ottobre 2018I dipendenti della ditta Noi in cucina, con Lorenzo, sono vicini a Silvano e famiglia per la perdita della cara9 ottobre 2018Tutti i dipendenti e i soci di Errefood, Agrifidenza, Latteria 55 e del gruppo Silvano Romani sono vicini a Silvano per la scomparsa della cara mamma9 ottobre 2018Viviana, Simona con Davide, Romina con Massimo, stringono in un forte abbraccio Inemore e Silvano per la perdita della loro cara mamma9 ottobre 2018I soci della Beccheria Srl, con l'amico Prospero sono vicini a Silvano per la perdita dell'amata mamma signora9 ottobre 2018Giorgio, Cristina e Federica Marconi sono vicini a Silvano ed Inemore per la perdita della cara mamma9 ottobre 2018La famiglia Leporati insieme a tutti i collaboratori porge a Silvano e famiglia le più sentite condoglianze per la perdita della cara mamma9 ottobre 2018Luca Fereoli e famiglia abbracciano il caro Silvano per la perdita della mamma9 ottobre 2018Roberto, Cristian ed Emiliano sono vicini a Margherita, Fabio e Silvano per la perdita della loro cara9 ottobre 2018I soci Roberto Trabucchi e Walter Pavani insieme a tutti i dipendenti della Ditta Pronto Carni sono vicini a Silvano Romani e famiglia per la perdita della mamma9 ottobre 2018Il Dott. Gabbi Guido con i collaboratori di Studio partecipano al dolore di Silvano per la perdita della cara mamma signora9 ottobre 2018Roberto Trabucchi e famiglia partecipano al dolore e porgono le più sentite condoglianze a Silvano Romani e famiglia per la scomparsa di9 ottobre 2018