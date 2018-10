È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Maria, Cristina, Paolo, Paola e Albertina, i nipoti, i pronipoti, la nuora Betti, il genero Giancarlo, la sorella Adriana e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14,30 in Pratolungo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Massimo Torriani, all'infermiere Fabio Milazzo, all'amica Rossana, alla cognata Gina e a tutti gli abitanti di Pratolungo.9 ottobre 2018Ï Fabrizio, Giusy e figliÏ Rina Vescovi e famigliaÏ Fam. Nando, Angiolina, Rita, Giancarlo, Filomena, SilviaÏ Fam. Fiorenzo ManiciÏ Fam. Tiziana RavanettiÏ Fam. Gilberto CaprettiÏ Giulio MelegariÏ Maurizio, Rita e Alex PettenatiÏ Rossana, Angela e Nadia ZanniÏ Gino Manici e fam.Ï Carla, Renato e famigliariCiaoti ricorderemo sempre con tanto affetto.Tua sorella Adriana con Gianluca, Roberto e famiglie.9 ottobre 2018La Squadra Cinghiale La Carobbiese di Tizzano partecipa al dolore di Paolo e famiglia per la perdita della mamma9 ottobre 2018I colleghi ed amici Elisa, Roberta, Dusca, Luciano, Giancarlo, Roberto, Fabrizio, Bruno, Stefano, Simona, Patrizia, Annamaria, Ebe sono vicini ad Albertina e famiglia per la scomparsa della mamma9 ottobre 2018Possa il suo ricordo colmare questo vuoto.Siamo vicini ai famigliari per la perdita della caraMiranda, Davide, Silvia, Susi, Paolo, Saverio.9 ottobre 2018