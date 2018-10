CORRADO FERRARI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno l'annuncio la figlia Barbara, il nipote Manuel con Chiara e Mattia, cognati, cognate.La salma partirà mercoledì 10 ottobre alle ore 11.30 dalla camera mortuaria dall'Ospedale Maggiore per il Tempio crematorio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Ozzano Taro.Il persente serve di partecipazione e ringraziamento.9-10-2018Ï Fam. Icilio LucaÏ Famiglia Carlo TagliaviniÏ Famiglia Giorgio, Giancarla ZantelliÏ Mario e Mariella BottarelliGli zii Gianni e Rosanna, Domenico e Danila, Giuliano e Chiara, Valeria e Mirka sono vicini a Barbara e Manuel per la perdita del caro9 ottobre 2018L'associazione Amici di Ettore Guatelli e del Museo sono vicini a Barbara per la peridta del papà9 ottobre 2018