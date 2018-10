GIOVANNA BATTILOCCHI

Ha raggiunto il suo caro ed amato Maurodi anni 62Ne danno il triste annuncio i figli Thomas con Federica, Marika, gli adorati nipoti Corinne e Nathaniel, la mamma Bruna, la sorella Ornella con Angelo e Jessica ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 10 c.m. alle ore 9,30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per il Duomo di Colorno, indi al cimitero di Torrile.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott.ssa Daniela Sirola, al Prof. Riccardo Volpi e al Prof. Roberto Berretta ed al personale dei Reparti di Clinica Degenza Medica e di Ginecologia e Maternità dell'Ospedale Maggiore di Parma.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21 in Duomo.9 ottobre 2018Nel ricordo della carasiamo vicini a Thomas, Marika e familiari per l'immatura perdita.Anna, Franco, Tony, Elisabetta, Diego e Gaia.9 ottobre 2018Vicini al dolore di Thomas e fam. per la perdita della cara mammaporgiamo sentite condoglianze.Il team Clavistec.9-10-2018Caragrazie per averci sempre tenute nella tua casa, soprattutto nella tua cucina, per averci sfamate con i tuoi manicaretti durante i compiti nei lunghi pomeriggi dopo la scuola e per averci tenute nella tua vita e nel tuo cuore ..... tu avrai sempre un posto speciale nei nostri.Claudia, Francesca e Grazia.9 ottobre 2018Gli amici di studio saranno sempre al tuo fianco se mai ti dovesse capitare di smarrire per un momento la forza del meraviglioso sorriso con cui ti è stato insegnato ad affrontare ogni prova.Un abbraccio a Marika e famiglia per la perdita della cara mamma9 ottobre 2018Titolari e collaboratori di Pen-tec Srl e Tecnel Srl esprimono le più sentite condoglianze a Thomas e famiglia per la perdita della cara9 ottobre 2018