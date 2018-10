GIUSEPPE CAMPANINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 75Ne danno il triste annuncio la figlia Michela con Piero, l'adorata nipote Elisabeth, la cognata Margherita, i nipoti Andrea, Daniele con Barbara, Cristian e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 11 ottobre alle ore 10.00 partendo dalla Casa di Cura «Piccole Figlie» per la chiesa parrocchiale di Baganzola, indi per «Il Tempio» di Valera.Questa sera alle ore 20.30 nella stessa Chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore alla Dott.ssa Manuela Fantuzzi, al Dott. Massimo Gualerzi e a tutto il personale medico e paramedico dell'Hospice «Piccole Figlie» per le amorevoli cure prestate.Si ringraziano tutti gli amici intimi che sono stati vicino in questo periodo.10 ottobre 2018Ï Gaspare, Chiara e GinevraÏ Fam. Capanna EnricoÏ Fam.Giovanardi GiuseppeÏ Fam. Gian Paolo e Federica CocconcelliÏ Famiglie Giampietri- TamaniÏ Famiglie Affanni, Barbacini, OddiÏ Fam. Giuseppe TrollesiÏ Fam. Danilo FrettaCiaopensami e proteggimi da lassù.Io non ti scorderò mai e tu ricordati sempre di me.Ti voglio tanto bene.Elisabeth.10 ottobre 2018Francesca con Stefano e Francesca con Matteo sono vicini a Michela per la perdita del caro papà10 ottobre 2018La compagnia «Il Torrion» di Baganzola è vicina a Michele e famiglia, per la perdita dell'amico e cofondatore10 ottobre 2018Fabio, Maria, Ezia, Orio, Marco, Sara, Francesco, Ezio, Milena e Lidia sono vicini a Michela e famiglia per la scomparsa dell'amico10 ottobre 2018Ci uniamo al dolore di Michela, Piero e Elisabeth per la scomparsa del caroLe famiglie Verderi, Consiglio, D' Imperio, Spinu, Ferrari e Gadaleta.10 ottobre 2018