LINO GHIRARDINI

Ci ha lasciatodi anni 86Ne danno il triste annuncio il figlio Roberto con Stefania e Samuele, il fratello Giuseppe, la cognata Cicci, il cognato Mauro e la nipote Lisa.I funerali si svolgeranno domani giovedì 11 ottobre alle ore 13.15partendo dalle sale del Commiato di Adeper la chiesa parrocchiale di Corcagnano, indi per il cimitero di Vigatto.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. ssa Peruzzo per la disponibilità dimostrata.Un grazie di cuore ad Olga ed Elena per le amorevoli cure prestate.10 ottobre 2018Ï Fam. Piero e Graziella IlariuzziÏ Carla e Paolo PanciroliLuana, Mario con Andrea e Marco, sono vicini a Roberto e famiglia per la perdita del caro papà10 ottobre 2018